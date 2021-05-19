Trabzon ve Rizeli çay üreticileri "İkinci bayramı erken yaşadık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından 2021 yaş çay alım fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti.

Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir ifadesi çay üreticisini sevindirdi. Bu açıklamayla adeta 2.bayramı yaşadıklarını ifade eden çay üreticileri bu zor günlerde rahat bir nefes aldıklarını ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yaş çay müjdesini Trabzon ve Rize'li yaş çay üreticileri SABAH'a değerlendirdiler.

İşte Trabzon'da ki çay üreticilerinin konuyla ilgili görüşleri;

Trabzon'un Of ilçesinde çay üreticisi Hüseyin Avni Türk(49): "Beklediğimizden çok daha yüksek bir rakam açıklandı.Çok isabetli bir karar oldu ve çayımızın değeri arttı. Müstahsillerimize hayırlı olsun. Artık ailecek ve kendi halkımızla birlikte el ele çayımızı mutlu bir şekilde toplayacağız. Bayram üstü bizlere verdiği müjde 2. bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız.",dedi

Çay üreticisi Şener Dayıoğlu (48) ise,"bu sezon çay hasadımızdan da açıklanacak fiyattan da umutluyduk.Allaha şükürler olsun ki bahçemizdeki çayın kalitesi çok güzeldi.Şimdi ise çayımızın fiyatını merakla bekliyorduk.Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatla çifte mutluluk yaşadık. Çayımızın kg fiyatı 3.80 tl ve devlet desteğiyle 4 tl olması çayımızın değerine değer kattı.Artıl Senegalli kardeşlerimizle birlikte çayımızı çok daha mutlu bir şekilde topluyoruz.Allah Devletimizden razı olsun",dedi

Mehmet Karaca(65): " Çay üreticisi olarak, Cumhurbaşkanımızın yaş çay alım fiyatını açıklamasından dolayı bize 2.bayramı erken yaşattı. Artık rahat bir nefes aldık Bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtaran, çayımızın değerini daha da arttıran, beklediğimiz fiyatı verip bizleri mutlu eden ve üreticiyi hiç yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza ve devletimize sonsuz teşekkür ediyoruz. "

AİLECEK SEVİNÇTEN HAVAYA UÇTUK

Çay üreticisi Dursun Yavuz (50) ise, "Kabine toplantısının bitmesini ve Cumhurbaşkanımızın yaş çay alımı ile ilgili açıklamasını heyecanla bekledim. Ve o an geldi, Cumhurbaşkanımız yaş çay alım fiyatını 3.80 liraya çıkarıldığını ve destekle 4 lira olduğunu açıkladığında ailecek sevinçten havaya uçtuk. Çayımızın değerini yükseltip bize çifte müjde veren Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.Şimdi çok daha mutlu bir şekilde ailecek çayımızı toplamaya başladık",dedi

Çay fiyatının beklentilerin üzerinde açıkladığını ifade eden Rize'li çay üreticisi Ömer Baloğlu, "Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında açıklanan çay fiyatını gayet yerinde buluyorum. Çay bizim için bir velinimettir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. açıkladığı fiyatla bizleri sevindirdi. Hemşehrileri olarak kendisine binlerce kez teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel ve verimli bir çay sezonu yaşarız. Fiyatı güzel çayımızın kalitesi de güzel olur inşallah" şeklinde konuştu.

Çay üreticisi Hüseyin Baloğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yaş çay taban fiyatı beklentilerinin üstünde olduğunu merakla bekliyorduk. 60 kuruşluk bir zaman bu zamanda çok iyi oldu. Beklentilerimizi karşılayan oranda bir zam yapıldı. Cumhurbaşkanımız çayı bilen birisi. Allah ondan razı olsun. Çay hak ettiği değeri Erdoğan döneminde buldu. Kıtanın da 600 kilo açıklanması ile devlet tüm çayımıza talip oldu. İyi bir sezon bizleri bekliyor".