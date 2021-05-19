Trabzon’da 19 Mayıs kutlaması

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Trabzon Büyükşehir belediye bando ekibi önce saygı marşı ve ardından İstiklal marşını çalmasıyla hep birlikte İstiklal Marş'nını okunmasıyla birlikte bayrak göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk,"Büyük önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasının ardından tören sona erdi.