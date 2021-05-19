Trabzonlu bakanın acı günü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesi Fatma Muş (90), Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Fatma Muş,yarın Köprübaşı ilçesinde toprağa verilecek.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesi Fatma Muş (90), önceki gün evinde rahatsızlanınca Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Muş, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bakan Mehmet Muş'un, cenazeye katılmak üzere memleketi Trabzon'a geleceği öğrenildi.Fatma Muş, yarın Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek