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Giriş Tarihi: 19.5.2021 20:06

Tüm yurtta coşkusu! ’da gençler coşkuyla İstiklal marşını okudular

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu! Trabzon’da gençler coşkuyla İstiklal marşını okudular

Cumhurbaşkanı , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 19.19'da, 'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım" mesajını vermişti.

Tüm Yurtta olduğu gibi Trabzon'da Beşirli Spor Kompleksi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Mayıs kutlama töreni gerçekleştirildi.

Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da Beşirli Spor Kompleksi'nde Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor müdürü Birdal Öztürk öğrencilerle birlikte coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.

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Tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu! Trabzon’da gençler coşkuyla İstiklal marşını okudular
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