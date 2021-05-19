Tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu! Trabzon’da gençler coşkuyla İstiklal marşını okudular

Tüm Yurtta olduğu gibi Trabzon'da Beşirli Spor Kompleksi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Mayıs kutlama töreni gerçekleştirildi.

Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da Beşirli Spor Kompleksi'nde Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor müdürü Birdal Öztürk öğrencilerle birlikte coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.