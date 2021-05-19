Turizm cenneti toz toprak içinde!

Dünyaca ünlü plajlara sahip ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Fethiye'de, sezon öncesi yapılan yol ve kazı çalışmaları vatandaşları çileden çıkardı. Kültür, doğa, deniz, yamaç paraşütü ve mavi tur gibi birçok turizm çeşitliliğine sahip olan bölgede, bitmek bilmeyen yol çalışmaları birçok kesimi isyan ettirdi. Uzun süredir devam eden çalışmalar yüzünde ilçeyi toz toprak kapladı, trafik akışını engellendi. Sıkıntılar bir türlü çözülemeyip, konunun muhatapları tarafından bilgilendirilmeyen ilçe yaşayanları, sosyal medyada isyan etti.

TOZ TOPRAKTAN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ

Yetkililerini konuya çözüm bulamamasından dolayı sosyal medyada isyan eden vatandaşlar şu paylaşımları yaptı: "Ya adama sorarlar daha önce kazılan yer neden 4'üncü kez kazarsın be kardeşim. Bu nasıl iştir dalga mı geçiyorsunuz bu kadar insanlarla. Sizin yüzünüzden ne dışarı çıkabiliyoruz. Pislik toz evimizin her yerinde yeter artık. Kazmayın yapın yolları bu kadar insan ekmek kapısı olan turizm sektörünü bitirdiniz. Kimse kızmasın lütfen bu kadar. Beceriksiz insanları ha iş var deyip de bulmuşlar getirmişler. Geriye dönüş yapılmaz. Yok mu bu işleri takip eden adamlar kafalarına göre kazıyorlar. Kapatıyorlar yazık günah yeter artık valla"

BECERİKSİZLİKTİR

Yapılan diğer gönderide ise şu ifadeler paylaşıldı: "Fethiye'nin her yerine aynı anda çalışma yapıp, aylardır bu trafik yoğunluğunu vatandaşa çektirmenin ne gereği vardı. Kademe kademe yapılamaz miydi bu çalışma. Ölüdeniz yolunda aşırı yoğunluk var, 20 günlük kapanmada 300 metre yolun altyapısının yapılamaması açık bir akılsızlık ve beceriksizliktir. Önemli arterler derhal tamamlanmalı"

AKSAMALAR OLUYOR

Fethiye'deki vatandaşları isyan ettiren söz konusu sıkıntı, belediye meclisi toplatışında gündeme geldi. CHP'li belediye başkanı konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bazı sokaklarda kaldırım çalışmaları bitti parke döşemeye başlıyoruz. Ama bazı yerlerde şu sıkıntılarımız oluyor. Müteahhit firmalar bazı yerlerde mal tedariki sıkıntısı yaşıyor. Çalışmaları daha önce bitirecektik fakat mal tedarikinde sıkıntı yaşadık. Kaldırım ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili sıkıntılar çekiyoruz. Neden bir anda her yere girdiniz diyorlar. Bakın arkadaşlar, önümüzdeki bir yılda bize ayrılan paralar geri gitmesin. Pandemiyi fırsat bilelim. Bu paralar yatırıma dönüşsün. Elbette sıkıntılar oluyor."