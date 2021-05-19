Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın çıktı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lojistik firmasının 17 bin metrekarelik deponun çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.



Tuzla organize sanayi bölgesinde bulunan lojistik firmasına ait 17 bin metrekarelik depoda dün saat 13.10 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine yakın itfaiye ekipleri zaman geçirmeden Fabrikanın deposunun çatısında başlayan yangına müdahalede bulundu. Dumanların birçok noktadan görüldüğü yangına itfaiye ekipleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf ettiler. Yangın daha fazla büyümeden yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.