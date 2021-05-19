Yasemin Muhtar bayrak asarken düştü ama bayrağı düşürmedi

Bursa'da muhtarlık binasının önüne Bayrak asmak için sandalyeye çıkan kadın muhtar Yasemin Vatansever, dengesini kaybederek sandalyenin üzerinden düştü. Düşerken de Bayrağı düşürmemek için elinden geleni yaptı.





Osmangazi'ye bağlı Ovaakça Mahallesi muhtarı Yasemin Vatansever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muhtarlığın ön kısmına Türk Bayrağı asmak istedi. Bayrağı asacağı yere ulaşmak için sandalye kullanan Vatansever, aniden dengesini kaybederek beton zemine sert bir şekilde düştü. Düşme korkusunu bir kenara bırakarak Bayrağın düşmemesini sağlayan muhtarın bu hareketi herkes tarafından büyük takdir topladı.



"BEN DÜŞEYİM AMA BAYRAK DÜŞMESİN"



Resmi tatiller öncesi Türk Bayrağı asmak istediğini belirten Yasemin Vatansever, "Bayrağı astığım sırada bir talihsizlik yaşadım ve kötü bir şekilde düştüm. Ben düşerim ama Bayrak yere düşmez. Önemli olan bu" dedi