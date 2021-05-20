Anayasa Mahkemesi’nden Canan Karatay’a ret

İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a, 2014 yılında konuk olduğu bir televizyon programında hamilelere yapılan şeker yükleme testiyle ilgili açıklamaları dolayısıyla 720 lira idari para cezası verdi. Cezanın, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanması sonrasında Karatay, hukuka aykırı olduğunu öne sürdüğü cezanın iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesine giderek dava açtı. Karatay, mahkemenin davayı reddetmesinin üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Uzmanı Canan Karatay'ın tıbbi bir konudaki görüşü dolayısıyla disiplin para cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasıyla ilgili yaptığı başvuruyu inceledi.

Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuruda Karatay, uzmanlık ve ilgi alanı olan bir konuda genel uygulamaya yönelik eleştirilerde bulunduğunu, olayda tıbbi görüşünü açıkladığını, bu görüşleri nedeniyle gerekçesiz biçimde para cezası ile cezalandırılmasının düşünce, bilim ve sanat özgürlükleri ile sağlık ve adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemez buldu.

Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin ancak temellendirilebilmiş bir bireysel başvuruyu inceleyeceği belirtilerek, başvurucuların şikayetlerini hem maddi hem hukuki olarak temellendirme zorunluluğu bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, yaşanan olayda Karatay'ın başvuru formunda tıbbi geçmişinden bahsettikten sonra yaptığı konuşmanın genele yönelik eleştiri olduğunu, erken teşhis ve koruyucu hekimliği öne çıkarmak istediğini ve tıbbi görüşünü açıkladığını belirtmekle yetindiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin Canan Karatay'ın bireysel başvurusuyla ilgili kararında, başvurucunun, temel hak ve özgürlüklerine müdahale ettiğini öne sürdüğü İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu ve Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu kararlarını başvuru formuna eklemediği ve bu kararların dayandığı olgu ve yorumlarına karşı bir değerlendirme yapmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumda başvuran, incelemeye temel olan Onur Kurulu Kararlarını sunmadığı gibi, Tabip Odasının ve Mahkemenin aksine, bir televizyon kanalındaki tıbbi nitelikteki açıklamalarının, bireyleri yanlış kanaatlere sürüklemeyeceği, bireylerin sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmayacağı, halkın önünde onları bir yanılgıya sürükleyecek cinsten açıklamalar olmadığı gibi ifade özgürlüğünün korumasından faydalanması gerektiğine ilişkin Anayasa Mahkemesince daha ileri bir inceleme yapılmasını sağlayacak herhangi bir argüman da ileri sürmemiştir."