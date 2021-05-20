Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nden genç istihdam atağı

Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak ilçede yaşayan işsizlere iş bulabilmek amacıyla kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yüzlerce farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu amaçla son istihdam etkinliği 25 yıldır faaliyet gösteren Köfteci Yusuf et restoranı eleman talebi üzerine gerçekleşti.

Restoran yetkilileri, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren açılacak yeni şubelerde personele ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu talepler doğrultusunda toplam bin 400 kişiye mesaj atılıp davette bulunuldu. İletişime geçilen kişiler, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıda şirket yetkilileri ve iş arayanlar bir araya geldi. Mülakatın ardından belirlenen kıstasa uyan 18-40 yaş arası vatandalar, kendilerine en yakın şubede temizlikçi, kasiyer, komi, garson ve ızgaracı gibi görevlerden birinde işbaşı yapacak.



İŞE ALIM SÜRECİNİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ



İş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu hizmetimizle bir anlamda istihdama katkı sunuyoruz. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yaparak işe alım süresince takibini de titizlikle gerçekleştiriyoruz" dedi. İstihdam çalışmaları her hafta yeni organizasyonlarla devam edecek.