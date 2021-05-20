Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! İşte ele alınan konular

"İSRAİL'İ DURDURMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR BM TEPKİSİNE İHTİYAÇ VAR"

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!" değerlendirmesinde bulundu.