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Giriş Tarihi: 20.5.2021 23:35 Son Güncelleme: 20.5.2021 23:38

Bakan , BM Genel Sekreteri ile görüştü! İşte ele alınan konular

AA
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! İşte ele alınan konular

Dışişleri Bakanı Mevlüt , (BM) Genel Sekreteri Antonio ile görüştü. Görüşmede, sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantıya katıldıktan sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

ELE ALINAN KONULAR

Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Filistin sorunu başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

"İSRAİL'İ DURDURMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR BM TEPKİSİNE İHTİYAÇ VAR"

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin, Afganistan, Libya ve Suriye başta olmak üzere küresel gelişmeleri değerlendirdik. İsrail'i durdurmak için güçlü bir BM tepkisine ihtiyaç var. Kendisinin de dediği gibi; yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır!" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! İşte ele alınan konular
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