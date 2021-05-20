Başsavcıya hakaret eden savcıya 15 bin lira para cezası verildi

Ardahan Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'a, Finike Başsavcılığı yaparken aynı adliyede birlikte görev yapan savcı Ünal Üstünsoy sosyal medya hesabından hakaretlerde bulundu.

Başsavcıya duyduğu kin ve kişisel husumetin etkisiyle tehdit ve hakarette bulunan sanık savcı paylaşımında, "Talebim olmadığı halde kararnameye dahil olup Siirt'e tayin edildim. Benimle Fetullahçı çetenin elemanları uğraştı. Bunu yapanlar G.t'ne kına yaksın. Ben Atatürk evladıyım, siz Fetullah'ın p.çlerisiniz. Oku lan yazımı. Şerefini, izzetini, haysiyetini sinkaf ettiğim. O. P.çi. Senin karını, ananı, bacını sinkaf edeyim. İki Fetullah bağlantılı oğlan yüzünden suçum olmadığı halde bana el altından operasyon çekildi. Paylaşımlarımı HSK'ya bildiren birkaç kripto; namussuzluğun, şerefsizliğin, ajanlığın kitabını yazdınız. Neyse ite, puşta kafayı takıp günümü mahvetmeyeyim. Yememiş içmemiş sinsi şeytan gibi bekleyerek ne yazmışsam, ne paylaşmışsam hepsini HSK'ya göndermiş. 'Yazılarında, Fetullah çetesine niye küfür ettin' diye bir soruyla karşılaştım, demek ki tasmasını tutan da sağlam bir Fetullahçı. Sizden korkan, diz çöken sizin gibi kahpe olsun. Fetullah'ın ibnesi. Bu böyle mi kalacak sanıyorsun. Dünya size de kalmaz. Ölümüne savaşacağım. Bizimde Ankara'da adamımız olsaydı Jakuzili lojmanlarda kalırdık" dedi. Bu hakaretler üzerine Başsavcı Arısoy şikâyetçi olunca Diyarbakır Başsavcılığınca savcı hakkında dava açıldı.



Ardahan Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy

ERGENEKON DAVASININ AVUKATIYDIM PSİKOLOJİM BOZUK

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan savcı Ünal Üstünsoy, "Paylaşımlar bana aittir. Bu yazılar nedeniyle karşınızda olmaktan üzüntü duyuyorum. Sözlerimin bir Cumhuriyet savcısına yakışmadığını düşündüm ve üç dakikada sildim. Re'sen kararnameye tabi olunca duygularımı yazdım. Diyarbakır Dicle'de savcılık yapmıştım, ikinci kez Güneydoğu'ya tayin olunca adaletsizliği gördüm. Ergenekon davasında Hasan Atilla Uğur'un avukatıydım. Cemal Temizöz davasında 'PKK propagandası yapmayın' dediğim için duruşmalardan kovuldum. 15 Temmuz gecesi alt yazılar geçerken Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi aradım. 'Bunlar Fetullahçılardır, direnmemiz lazım' dedim. Ama gruplarda kimseden ses çıkmadı. HSK benimle ilgili soruşturma başlattı. Müfettişlere ifade verdim. Uygur Kaan benden kıdemsizdi. Dicle'de birlikte çalıştık. İstanbul'a tayin oldu, sonra Finike'ye başsavcı oldu. Bende sinirlenip ilçe başsavcısını hedef alarak 'Sen 15 Temmuz'dan bir gün önce izin alıp Ankara'ya gittin' dedim. HSK kararname bürosunda görevli tetkik hakimini de yazdım. Sözlerim aynen geçerlidir. Zorlama bir iddianame yazıldı, zorlamayla ceza mı verilecek? Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkımı kullanıp Ulusal Kanala çıkacağım. Geceleri uyuyamıyorum, konuşma şeklim değişti. Bu adamın nasıl ilişkileri olduğunu, FETÖ'cü vali yardımcılarıyla ilişkilerini ortaya çıkardım. HSK benim hakkımı savunmadı. Sözlerimden dolayı ıstırap duyuyorum, özür diliyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

ZİNCİRLEME HAKARET SUÇU SABİT

Başsavcı Uygur Kaan Arısoy ise, sanık savcıdan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Yürüttüğüm kamu görevi nedeniyle zincirleme hakaret suçu sabittir. Aramızda Başsavcı-savcı ilişkisi dışında ilişki yoktur. Bana hakaretleri nedeniyle idari soruşturmalarda kınama ve uyarı cezaları almıştır. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, sanık savcı ile başsavcının İstanbul Gaziosmanpaşa ve Çağlayan Adliyesinde, devamında Dicle ve Finike'de birlikte çalıştıklarını, başsavcının kendisinden kıdemsiz olduğu için başsavcı yapılmasına tepki olarak hakarette bulunduğu için tehdit ve hakaret suçlarından 15 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı. Kişiliği, duruşmadaki tutum ve davranışları, mahkeme heyetine karşı emrivaki sözleri, savunma yaparken bile iddianameye konu sözleri yinelemesi, suç tarihinden sonra da benzer paylaşımlara devam etmesi ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde bir kanaate varılmadığından hakkındaki cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verildi. Kararın bir örneği HSK'ya gönderildi.