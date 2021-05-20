Beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldiği Kütüphane Söyleşisi'nde Meral Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşiden satırbaşları şöyle:(Akşener'in ifadeleri) 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi var. Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta bir maceram oldu. Davos'ta o zamanki İsrail Başbakanı'na verdiğim cevabı tüm dünya biliyor.Şimdi Doğu Akdeniz'de güzel müjdeler de alıyoruz. Bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın.(Aşılama süreci) Türkiye, dünyadaki aşı uygulamasında en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11.5 milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26.5 milyon aşılama yaptık. Kısmi kapanma ile tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız.Bugüne kadar çok Sofi Nurettin'ler öldürdük ve bunlar hâlâ devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız.(İBB'nin at skandalı) 900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Şimdi bunun cevabını kimin vermesi lazım? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vermesi lazım veya Adalar İlçe Belediyesi'nin vermesi lazım.(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Üniversite öğrencilerimize diyoruz ki, aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra da zaten yol açık.(Yeni anayasa) Son zamanlarda maalesef muhalefet 'Biz böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz' gibi laflar etmeye başladı. Zaten bu zihniyet geçmişten bu yana hiçbir zaman ihtiyaç duymadı ki.BİZE 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Bugün nasıl demokrasimize saldıranlara eyvallah etmiyorsak, kardeşlerimizi hedef alan zulme de karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Bu tarihi mücadelede en büyük güç kaynağımız gençlerimizdir. Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir. Güçlü, her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor.ŞAYET zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz. Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz. İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır.BAŞKAN Erdoğan, dün saat 19.19'da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katıldı. TV ve internet platformlarından canlı yayınlanan programda İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasını okuyan Erdoğan'a gençler de eşlik etti. Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu.