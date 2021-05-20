Beyoğlu ekibi İstiklal marşını heyecanla okudu

Tüm Türkiye'nin heyecanla kutladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine saat 19.19'da belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşını okundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla akşam saat 19.19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Beyoğlu'nda da vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ekibiyle birlikte dev Türk bayrağı asılan tarihi belediye binasının önünde bir araya gelerek İstiklal Marşını okudu. Başkan Yıldız ve ekibine vatandaşlar da eşlik etti. Başkan Yıldız İstiklal Marşının okunmasından ardından vatandaşlara seslenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.