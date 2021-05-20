Biontech aşısı varyantlardan koruyor mu? Prof. Dr. Uğur Şahin’den Biontech aşısı varyantlara karşı etkili mi? sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahretin Koca başkanlığında bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı, Biontech aşısı geliştiricilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Koca'nın kamuoyu tarafından merak edilen soruları yönelttiği Profesör Şahin'in Biontech aşısının varyantlara karşı etkisine ilişkin açıklaması yüzleri güldürdü. Bu gelişmeyle birlikte "Biontech aşısı varyantlardan koruyor mu?" sorusu üzerinde yapılan araştırmalar yoğunlaştı.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve tüm detaylar şöyle;
Prof. Dr. Şahin'in Biontech aşısının varyantalara karşı koruyuculuğuna ilişkin gelen soruya yanıtı şöyle oldu;
Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.
Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.
Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor.
Bakan Koca: Biz temin ettikten sonra vatandaşımız aşı olmaktan yana. Öncelikle sorumluluk bizde. Vatandaşımız aşıyla buluşturduğumuzda vatandaşımızın bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.
Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.
Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gössteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
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