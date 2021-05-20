Biontech aşısı varyantlardan koruyor mu? Prof. Dr. Uğur Şahin’den Biontech aşısı varyantlara karşı etkili mi? sorusuna yanıt





30'DAN FAZLA VARYANTA KARŞI…

Prof. Dr. Şahin'in Biontech aşısının varyantalara karşı koruyuculuğuna ilişkin gelen soruya yanıtı şöyle oldu;

Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.