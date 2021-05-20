Çevre felaketleri her gün artıyor

İstanbul da son iki yılda yaşanmaya başlanan çevre felaketleri endişeye sebep oluyor. İstanbul'un su kaynakları çamurla, pislikle ve planktonlarla dolarken Marmara denizinde ise deniz salyası baş gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise 'yetkim yok' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı. İlk önce Silahtarağa İleri Biyoloji Arıtma Tesisini gereksiz diyerek iptal eden İBB yönetimi Haliç in ve İstanbul boğazının çamur ve pislikle dolmasına sebep oldu. Maliyetli diyerek Atık Su Arıtma tesislerini çalıştırmadı. Bu nedenle Riva Deresi, Ayamama deresi, Aydos gölü ,Göksu deresi, Küçükçekmece gölü ve Elmalı Barajı gibi İstanbul'un önemli şu kaynakları çamurla doldu. Burada ki şu havzalarında canlı popülasyonunda ölümler yaşandı. İstanbul'da çevre yatırımlarını iptal eden ve gündeminden çıkartan İBB yönetimine Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi Kabaktepe, "İstanbul'da son 2 yıldır büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Haliç'te çamur, Riva Deresi'nde kirlilik, Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri, Kurbağalıdere ve Menekşe Deresi'nde deniz salyası nedeniyle yayılan pis kokular... İBB Başkanı ise "yetkim yok" diyor. İBB'de yetki kimde?" diyerek tepki gösterdi.

SÖZÜNÜ TUTMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde "Marmara Denizi'nin kirlenmesine engel olacağız" vaadini de yerine getirmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine seçim döneminde 2 ileri biyolojik atık tesisi yapma sözü vermesine rağmen İstanbul Boğazı ve Haliç'in temizliği ve biyolojik çeşitliliğinin artırılması ve korunması açısından hayati öneme sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni iptal ederek 'Temel Atmama Töreni' düzenlemişti. İstanbul'daki çevre yatırımlarının da bütçe kitapçığında payının her geçen yıl düşürülmesi ise ortaya çıkan kirliliğin nedenleri arasında gösterildi. Uzmanlar da İBB yönetimini çevre temizliğine dikkat etmediği ve birçok uygulamayı kaldırması nedeniyle eleştirmişti. İstanbul Boğazı'ndaki kirlilik son olarak kendini deniz salyası olarak bilinen müsilaj olarak kendisini gösterdi.

HALİÇ'İ FARELER BASTI

Çevre yatırımlarının iptal edilmesiyle 2019 Ocak ayında AK Parti döneminde hizmete giren Haliç Dip Çamuru Sususlaştırma Tesisi'nin çalışmasını da durdurmuştu. Bu nedenle de Haliç'e sadece 10 ay içinde 400 bin metreküp çamurun girmesine neden olmuştu. İBB iştiraki İSTAÇ vasıtasıyla Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nın yüzeyindeki pislikleri temizleyen tekneler de 'tasarruf' denilerek kaldırıldı. Artan tepkiler sonrası Dip Çamuru Sususlaştırma Tesisi'ni ikince kez açılış yaparak hizmete tekrar alan İBB yönetimi İSTAÇ teknelerini ise sadece kötü görüntüler sonrası oluşan vatandaş tepkisiyle çalıştırmaya başladı. Son olarak İstanbul'un gözbebeği olan Haliç'te yunus balıkları yüzerken yaşanan pislik nedeniyle farelerin cirit attığı ve yüzdüğü görüldü.