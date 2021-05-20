Cezaevi firarisi baba ve oğul 10 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından aranan cezaevi firarisi baba ve oğlu 10 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı.

Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 gün takibin ardından Altındağ Örnek Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramada, saksılar içerisinde 5 kök hint keneviri ve 16 ayrı poşet içerisinde farklı şekil ve renklerde ağırlığı 3,22 kilogram olan 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

CEZAEVİ FİRARİSİ BABA OĞUL YAKALANDI

Operasyonda adreste bulunmayan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında firari olarak aranan Mehmet Yılmaz ile oğlu Mertcan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.



Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliğine getirilen şüphelilerin, cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda benzer suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.