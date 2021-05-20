Cezaevinden çıkan motosiklet hırsızı yeniden tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 hafta önce cezaevinden tahliye olan şüpheli farklı zamanlarda 6 ayrı motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alanya'da Polis bölgesinde 3 ve Jandarma bölgesinde 3 farklı zamanlarda toplam 6 adet motosikletin çalındığı ihbarı alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması ve güvenlik kamerası incelemeleriyle tanık beyanları üzerine hırsızlık şüphelisinin Ali.Y. (25) olduğu tespit edildi. Şüpheli Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürülen şüphelinin 1 hafta önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. şüpheli Ali Y., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.