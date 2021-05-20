CHP'li meclis üyeleri Adalar'da bayrak açtı! İki müdürlüğün kapatılmasını istedi

Tam kapanma uygulamasından sonra başlayan il ve ilçe meclisleri ilk bileşimi Mayıs ayının 17'sinde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda kaybolan 978 atın ve bakımsızlıktan ölen 225 at skandalıyla gündemde olan Adalar Belediyesi yapılan mecliste çarpıcı bir konu gündeme geldi. CHP'li belediyenin CHP'li meclis üyesi Mehmet Dündar Tıraş tarafından başkanlık makamına Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ve Basın Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin teklif önergesi verildi.

'KADROLU BİR TANE MEMUR YOK...'

Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin verilen önergede; "Adalar Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 29 numaralı meclis kararı ile kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün kuruluşundan bu yana hiç asaleten atama yapılmaması ve kadrolu bir tane dahi memurun olmaması iş ve işlemlerin işçilerle yürütülmek zorunda olması ve kuruluşundan bu yana geçen 2 yıl süre içerisinde 4 tane müdür değiştirilmesi ile kuruluşa ait 2019/29 numaralı Belediye Meclisi kararımızın İBB meclisi kararınca reddedilmesi sebebiyle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün meclis kararımızın onaylanmasının itibaren kapatılmasına, bu konuda bu müdürlüğe verilen ödeneklerin ve iş ve işlemlerin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne devredilmesi, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Ruhsat Şefliği kurulmasına denetim işlerinin de daha önce olduğu gibi Zabıta Müdürlüğü'nce yapılmasına, yine bu müdürlüğe ait müdür kadrosunun iptal edilmesine ödenek devrine ilişkin cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce kadro iptaline ilişkin kadro cetvelinin de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanarak Plan ve Bütçe komisyonuna sunulması önergemizin kabulü ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini gündeme alınmasını belediye meclisine havalesini arz ederim" denildi.

'GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR'

Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün kapatılmasına ilişkin ise "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kurulduğu tarihten bu yana çalışma yönetmeliğinde belirtilen 'kurum imajını güçlendirmek, belediye hizmetlerini halka duyurmak, halkın yönetime katkısını sağlamak gibi' belediye meclisince çalışma yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getiremediğinden ve kuruluşundan bu yana yeterince personel olmasına rağmen hiç asil müdür ile temsil edilmediğinden kapatılmasına, temsil ve ağırlama gideri ödeneğini harcama yetkisi ile tüm bütçesinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne devrine, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Basın ve Halkla İlişkiler Şefliği kurulmasına, müdür kadrosunun iptal edilmesine, devir işlemine ait ödenek cetvellerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce kadro cetvellerinin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nce Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmasına önergemizin kabulü ile Plan Ve Bütçe Komisyonu'na havalesini gündeme alınmasını belediye meclisine havalesini arz ederim" ifadelerine yer verildi.