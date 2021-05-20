Dedektör köpek “Öfke” buldu! Piyasa değeri 1.5 milyon lira!

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 106 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraları hassas burunlu dedektör köpeği "Öfke" buldu.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul dışından gelen iki ayrı araç durduruldu. Hassas burunlu dedektör köpeği "Öfke" iki araca da tepki verince söz konusu araçlarda arama yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 106 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Satılarak piyasaya sürülemeden operasyonla ele geçirilen kaçak sigaralar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.