Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Devlet büyüklerine suikast planladılar
Giriş Tarihi: 20.5.2021

Devlet büyüklerine suikast planladılar

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Devlet büyüklerine suikast planladılar
İstanbul'da TKP/ML silahlı terör örgütü ile iltisakı olduğu düşünülen ve sansasyonel şekilde kanlı eylem hazırlığında bulunacağı öğrenilen hücre evlerine gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. 8 ayrı hücre evine yapılan baskınlarda 7 adet Kalaşnikof ve Belçika yapımı 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği olmak üzere çeşitli mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütün, devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planladığı ortaya çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet büyüklerine suikast planladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA