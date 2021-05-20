Devlet büyüklerine suikast planladılar

İstanbul'da TKP/ML silahlı terör örgütü ile iltisakı olduğu düşünülen ve sansasyonel şekilde kanlı eylem hazırlığında bulunacağı öğrenilen hücre evlerine gece yarısı operasyon gerçekleştirildi. 8 ayrı hücre evine yapılan baskınlarda 7 adet Kalaşnikof ve Belçika yapımı 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği olmak üzere çeşitli mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütün, devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planladığı ortaya çıktı.