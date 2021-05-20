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Giriş Tarihi: 20.5.2021

Dışişleri’nden komşu’ya 19 Mayıs tepkisi

DIŞIŞLERI Bakanlığı, Yunanistan'da dün düzenlenen etkinliklerde Kurtuluş Savaşı dönemine ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan'ın gerçekleştirdiği mezalimin unutulmaması gerektiği kaydedilerek, "Yunanistan Meclisi ve makamları tarafından 19 Mayıs 1919'un yıldönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik mesnetsiz ve hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz" denildi. AA
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Dışişleri’nden komşu’ya 19 Mayıs tepkisi
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