Dünya 3 maymunu oynuyor, Türkiye destek oluyor! Türk Kızılay Filistinlilerin yaralarını sarıyor...

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin İsrail askerleri tarafından zorla evlerinden çıkarılması ile başlayan gerilimin İsrail'in Filistinlilere saldırısına dönmesi sonucu ortaya çıkan insani yardım ihtiyacını karşılamak için Türk Kızılay büyük bir çalışma başlattı.

AMBULANS VE İLAÇ TAKVİYESİ

İlk etapta Kudüs'te bulunan Delegasyonu aracılığıyla 500 bin TL'lik ilaç ve acil tıbbi sarf malzemesini Filistin Kızılay'ına teslim eden Kızılay, Kudüs'ün ara sokaklarında ve Mescid-i Aksa bölgesinde kullanabilmek amacıyla küçük ambulanslar temin etti.

YARALAR TEK TEK SARILIYOR

Onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği ve pek çok yaralının olduğu bölgede mevcut yardım faaliyetleri kapsamında, 20 bin aileye acil insani yardım desteği ve evleri yıkılan veya zarar gören Filistinlilere de hane başı 42 bin 500 TL nakit desteği sağlanarak kira, ev eşyası, tadilat, gıda kolisi ve kıyafet yardımı verilmeye başlandı. Kızılay özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin imkanlar dahilinde Türkiye ve Mısır'da tedavilerinin yapılmasını da planlıyor.



DESTEK OLMAK İSTEYEN KIZILAY'A BAŞVURABİLİR

Yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaşın saldırılardan etkilenen Filistin halkına destek olmak istemesi üzerine "Filistin yaralı, uzat elini" sloganı ile bir kampanya başlatan Kızılay, www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868'e FİLİSTİN yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabileceğini belirtti.