Emine Erdoğan, Filistin'de 'direnişin sembolü' olan Mariam Afifi ile telefonda görüştü





'BİRİSİ BENİ VİDEOYA ÇEKECEK KADAR ŞANSLIYDIM SADECE'



Afifi de kendisini aramasından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, Filistin'de yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilere karşı protesto başlattık. Biliyoruz ki orayı kaybedersek tümünü kaybedeceğiz. Küçük bir kız gördüm. İsrailli askerler dövüyordu. Ona yardım etmek zorunda hissettim. Kızı kurtarmak üzere gidince başımı tutup sürüklemeye başladılar. Beni tutuklayıp hapse attılar. Bir süre hapiste kaldım. Videolarımın sosyal medyada dolaşması sayesinde kurtuldum, çok büyük bir destek gördü bu videolar."

Afifi, 8 Mayıs cumartesi akşamı tutuklandığını ve serbest kaldığını belirterek, mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi. Kendisiyle beraber 8 kişinin daha tutuklandığını anlatan Afifi, "3'ü çocuktu. En genci 11 yaşındaydı" bilgisini verdi.





Yaşananlara Emine Erdoğan'ın "Ne kadar güçlüymüşsün" karşılığını vermesi üzerine Afifi, "Birisi beni videoya çekecek kadar şanslıydım sadece" diyerek, Filistin direnişine dair sosyal medya çalışmalarının önemine işaret etti.