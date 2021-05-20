Eyüp'te büyük yangın! Binaların çatısı alevlere teslim oldu

İstanbul Eyüpsultan'da izolasyon çalışması yapılan dört bir bina çatısında yangın çıktı. Çatıyı esir alan alevler, bitişiğinde bulunan 4 binaya daha sıçradı. Yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalelerin ardından kontrol altına alınırken meydana gelen olayda yaralı ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi.

Olay Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde yer alan 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre bina çatısında izolasyon çalışması yapıldığı esnada pürmüzden çıkan alevler çatıya yayıldı. Yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle binanın bitişiğinde bulunan dört komşu binaya daha sıçradı. Binalardan yükselen alevler çevre ilçelerden de görülürken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine başta Eyüpsultan olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybının bulunmadığı belirtilirken, binaların çatısında ise büyük maddi hasar meydana geldi.

TADİLAT İÇİN GELDİLER



Yangının başladığı binada ikamet eden Volkan Zere " Sabah 08.00'de tadilat için gelmişlerdi. Öğle vakti hanım aradı. Çatı yanıyor gel dedi. Kendisi rahatsız, kanser hastası. Eve gelip onu dışarı çıkardım. 4 binanın çatısı da zarar görmüş" dedi.