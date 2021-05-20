FETÖ’ye 7 ilde operasyon: 13 gözaltı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY mahrem abileri tarafından sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Konya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.