Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi imza kampanyası başlattı





FİLİSTİN İÇİN GAZETECİ DAYANIŞMASI İNİSİYATİFİ'NDEN BİLDİRİYE İMZA KAMPANYASI

"Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi" işgalci İsrail'in bölgede hukuku tanımayan eylemlerine dur demek için bir de imza kampanyası başlattı. Gazeteciler, sosyal medya hesaplarından "Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi üyeleri olarak, vicdan sahibi tüm gazetecileri, bölgede yaşanan hukuksuzluğa ve gazeteci katliamına dur demek için http://pressforpalestine.com/# adresinde başlattığımız imza kampanyasının duyurulması noktasında destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Gazeteciler, http://www.pressforpalestine.com/# isimli internet sitesindeki bildiriyi imzalamaya davet etti.

"Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi" adındaki gazetecilerin bildirisi ise şöyle:

"İSRAİL GAZETECİLERİ HEDEF ALMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

"İsrail tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırıma imza atıyor. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaktan çekinmiyor."

İSRAİL10 YILDA 46'DAN FAZLA GAZETECİYİ KATLETTİ

"Filistin Gazeteciler Sendikasının raporuna göre İsrail 2000-2020 yılları arasında 46'dan fazla gazeteciyi katletti. 2019 yılında Anadolu Ajansı'nın ofisine de saldırı düzenleyen işgalci yönetim, geçtiğimiz hafta Associated Press ve Al Jazeera ile yerel basının ofislerinin bulunduğu 13 katlı binayı

ve Al Jawal Telekomünikasyon sistemine bağlı 6 internet vericisinden 5'ini bombaladı."

"CANLARI PAHASINA GAZETECİLİK DESTANI YAZIYORLAR"

"Dünya kamuoyunun haber alma özgürlüğünü engelleyen İsrail'in bu saldırısı, yıllardır süregelen zulümlerin son halkası oldu. Başta Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere, bölgede İsrail'in Filistinlilere yönelik katliam ve baskılarını dünyaya duyuran bir avuç gazeteci oldukça güvensiz ve korunmasız şartlar altında canları pahasına gazetecilik destanı yazıyor."



"CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETTİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

"Uluslararası sözleşmelere göre, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli profesyonel görevlerde bulunan gazeteciler, çatışmalara doğrudan katılmadıkça sivil olarak kabul edilmiştir. İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. İsrail'in bu tutumunu şiddetle kınıyor, Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran basın çalışanlarının can güvenliğinden endişe ettiğimizi ilan ediyoruz."





"GAZETECİLERİ YARALAYIP ÖLDÜREREK SUSTURABİLİRSİNİZ, AMA HAKİKATLERİ ASLA SAKLAYAMAZSINIZ"

"Bizler burada imzası bulunan vicdan sahibi gazeteciler olarak işgalci İsrail güçlerine sesleniyoruz; 1948'den bu yana işgal ettiğiniz topraklarda gazetecilere karşı şiddet uygulayarak, onları yaralayıp öldürerek susturabilirsiniz, ama hakikatleri asla saklayamazsınız. Dünyanın her yerinde milyonlarca basın mensubu Filistin'in sesini duyurmaya devam edecek."

"İSRAİL'İ KINIYORUZ"

"İsrail'in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz."