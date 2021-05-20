Filistin’in dramını bir şarkı ile anlattı, Altun paylaştı!

Eman Askar isimli sosyal medya kullanıcısının Filistin'in hikâyesini anlattığı şarkısını Tik Tok ile Instagram hesaplarından paylaşmıştı. Eman Askar, şarkı sözlerinde 1800'lü yıllarsa Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinde olduğu dönem Filistinliler'in huzur içinde yaşadıklarını, Osmanlı hâkimiyeti sonrasında Batı'nın, Siyonist Yahudilerin yaptıkları ile Filistinliler'in topraklarının nasıl ellerinden alındığını ve neler yaşandığını bir bir anlatmıştı. Sosyal medyada çok paylaşılan bu şarkıyı Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştı.

"İSRAİL'İN ZULMÜ DE AYNI ŞEKİLDE YILLAR GEÇSE DAHİ UNUTULMAYACAK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Eman Askar isimli sosyal medya kullanıcısının Filistin'in hikayesini anlattığı videoyu paylaşarak, "Hakikat değişmez, dile gelişi değişir. Ruhu olan hakikatse en güçlü sesleniştir. Ecdadımızın hoşgörüsü ve adaleti nasıl bir asır sonra bile dün gibi akıllardaysa, İsrail'in zulmü de aynı şekilde yıllar geçse dahi unutulmayacak. #FreePalestine" ifadelerini kullandı.