‘Gençlerimize inancımız tamdır’

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY
: Ülkesine ve geleceğine sahip çıkan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:
Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:
Cumhuriyet, gençlerin omuzlarında ilelebet payidar olsun.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:
Büyük ve güçlü Türkiye, gençlerin omuzlarında daha da yükselecektir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
EMİNE ERDOĞAN:
Geleceğimizin teminatı, yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu gençlerimizdir.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.