‘Gençlerimize inancımız tamdır’

: Ülkesine ve geleceğine sahip çıkan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Ecdadından tevarüs ettiği hür ve bağımsız yaşama iradesini, istikbal yolculuğunun azığı edinen gençlerimize dün olduğu gibi bugün de inancımız tamdır.Cumhuriyet, gençlerin omuzlarında ilelebet payidar olsun.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.Büyük ve güçlü Türkiye, gençlerin omuzlarında daha da yükselecektir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Geleceğimizin teminatı, yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu gençlerimizdir.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.