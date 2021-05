Gençlerle "Birlikte İleriye"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Haydarpaşa Garı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerle buluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birlikte İleriye" projesiyle ilgili olarak, "Gençlerle birlikte onları da projelere ortak ederek katkılarını almak ve gençlere katkı vermek için 'Birlikte İleriye' projesine başladık" dedi.



"Birlikte İleriye" projesi lansmanı kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve okullarından gelen 60 üniversite öğrencisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın detaylarının tanıtıldığı programın ardından Haydarpaşa Garı'nda Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.



"TÜRKİYE GENELİNDE AKTİF 4 BİNİN ÜZERİNDE ŞANTİYEMİZ VAR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaşamın olduğu her noktada varlığını gösterdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bugüne kadar çok başarılı işler yaptık. Ülkemize değer katan, çok büyük devasa projeleri insan hayatına kazandırdık. İnsanların yaşamını kolaylaştırdık. Ülke genelinde şu anda devam eden aktif 4 binin üzerinde şantiyemiz var. Burada da çalışan yaklaşık 700 bin çalışma arkadaşımız var. Bu işleri yapmak için dünyanın en ileri teknolojilerini kullanıyoruz" dedi.



"KARŞILIKLI KATKI İÇİN GENÇLERLE 'BİRLİKTE İLERİYE' PROJESİNİ BAŞLATTIK"



Birkaç ay önce, yapılan ve halen süren büyük işleri, çalışan ve üreten gençlerle birlikte paydaş olarak yapmak istedikleri fikrini düşündüklerini dile getiren Karaismailoğlu, 18-25 yaş arasındaki gençlerle birlikte onları da projelere ortak ederek katkılarını almak ve gençlere katkı vermek için "Birlikte İleriye" projesine başladıklarını anlattı.



"HAYDARPAŞA GARI'NDA YAPILAN KAZILARDA 35 BİN KASA TARİHİ ESER ÇIKARILDI"



Zamanında kavuşmalara ve ayrılıklara şahit olmuş tarihi Haydarpaşa Garı hakkında da bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, gardaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Garda devam eden kazılarla ilgili bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Burada yaklaşık 1850 yıl geri gidildi. Millattan önce 3'üncü, 4'üncü yüzyıla ait yapılar burada tespit edildi. 35 bin kasa tarihi eser çıkarıldı, halende çıkarılmaya devam ediyor. Bizde sabırsızlıkla bir an önce kazıların bitmesini istiyoruz. Burayı hem bir arkeopark hem de bir gar sahası olarak faaliyete geçirmeyi istiyoruz."



"LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA KANAL İSTANBUL OLMAZSA OLMAZIMIZ"



Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından gençlerden gelen soruları cevaplandırdı. Kanal İstanbul Projesiyle ilgili olarak yöneltilen bir soru üzerine projeleri hayata geçirirken önümüzdeki yüzyılı planladıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "2053'ün 2071'in planlarını yapıyoruz. Şu an dünya ticaret hacmi 12 milyar ton, önümüzdeki 15 yıl içinde bu 35 milyar tona çıkacak. Bunun yüzde 90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Avrasya'nın tam ortasındayız. Lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Kuzey-Güney aksında trafik çok daha artacak. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bir tarafta transit gemiler var, bir tarafta şehirci gemiler var. Haziran ayı sonunda inşallah ilk köprü ile projemize başlayacağız. Güzergahta 6 köprümüz var, lojistik bir süper güç olma yolunda Kanal İstanbul olmazsa olmaz bir projemizdir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, gençler tarafından kendisine yöneltilen Yüksek Hızlı Tren projeleri, 5G teknolojisi ve Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirilen projelerle ilgili soruları cevapladı.