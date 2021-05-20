Hakkari'de 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar-1 Operasyonu" gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Yediveren bölgesinde dün İran uyruklu bir şahıs ve şahsa ait 2 at tespit edilerek yapılan aramada, 4 çuval içerisinde toplamda 84 kilo 800 gram eroin ile ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 80 litre asit anhidrit ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir."