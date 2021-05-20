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Giriş Tarihi: 21.5.2021 00:09

İBB asfaltı kazıp gitti! Göksu'dan eleştiri: Takur tukur belediyecilik

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İBB asfaltı kazıp gitti! Göksu'dan eleştiri: Takur tukur belediyecilik

İBB 'de asfaltı kazdıktan sonra bölgeden ayrıldı. Hafriyat cadde üstünde kalırken İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu İBB yönetimini eleştirdi: CHP'li belediyeler "Tıkır Tıkır Çalışıyor" diye, tıkır tıkır değil ama takur tukur olduğu kesin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Kadıköy Boğa Meydanı olarak bilinen Söğütlüçeşme Caddesinde yol çalışması başlattı. Ancak kazılan asfalt öylece bırakıp terkedildi. Ortaya çıkan görüntü sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İşte CHP'li İBB'nin vizyon belediyeciliği. Kadıköy Boğa Meydanı yollarını bu halde bırakıp gitmişler.
Hani diyorlar ya CHP'li belediyeler "Tıkır Tıkır Çalışıyor" diye, tıkır tıkır değil ama takur tukur olduğu kesin." diyerek tepki gösterdi.
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İBB asfaltı kazıp gitti! Göksu'dan eleştiri: Takur tukur belediyecilik
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