İki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Mehmet Sincar hayatını kaybederken olaya ilişkin 8 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekle ile ateş edilmesiyle sonucu Mehmet Sincar ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Mehmet Sincar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede 8 şüpheliyi gözaltına aldı.