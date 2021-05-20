Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Giriş Tarihi: 20.5.2021 09:40

İki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü

’da 2 grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. hayatını kaybederken olaya ilişkin 8 kişi de gözaltına alındı.

Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Mehmet Sincar hayatını kaybederken olaya ilişkin 8 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Çankaya ilçesi Cevizlidere Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekle ile ateş edilmesiyle sonucu Mehmet Sincar ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Mehmet Sincar, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA