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Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail derhal durdurulmalıdır
Giriş Tarihi: 20.5.2021 21:32

İletişim Başkanı : derhal durdurulmalıdır

AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail derhal durdurulmalıdır

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e insanlık dışı saldırılarda bulunan 'e sert tepki gösterdi. Altun, paylaşımında, İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer verdi.

"İSRAİL DERHAL DURDURULMALIDIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin tavrı nettir. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır. Filistinliler için askeri ve mali katkılarla uluslararası koruma mekanizması kurulmalıdır."

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail derhal durdurulmalıdır
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