İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail derhal durdurulmalıdır

"İSRAİL DERHAL DURDURULMALIDIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin tavrı nettir. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır. Filistinliler için askeri ve mali katkılarla uluslararası koruma mekanizması kurulmalıdır."