İnşaatı bile izlenme rekoru kırıyor

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil için geri sayım sürerken, TOGG'un youtube kanalından Gemlik tesislerindeki çalışmaları 7 gün 24 saat kesintisiz olarak canlı yayında izlenebiliyor. 40 gün gibi kısa bir sürede tesislerin yapımı 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.

TEMEL BETON İŞLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Bir fabrikadan daha fazlası sloganıyla inşa edilen, akıllı ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken tesislerde çalışmalar hazırlanan videoda anlatıldı. Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı, çelik kolon imalatı ise sürüyor. Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u bitti.

TEMEL KALIP İMALATI BAŞLADI

Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 80'i, temel beton işlerinin yüzde 58'i tamamlandı ve kolon montaj işlerine başlandı. Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında, temel altı yalıtım işleri tamamlanırken, temel kalıp imalatları start aldı. Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler, arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, tesis ana giriş, batarya, su işleme tesisi olarak açıklandı.

4 BİN 300 KİŞİYE İSTİHDAM

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.