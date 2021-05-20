İstanbul’da DEAŞ’a operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından terörle mücadele ekipleri, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki daire oldu. Adreste 1 kişi gözaltına alındı. Adresin Amerika Birleşik Devletleri(ABD)'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunması dikkat çekti.Polis ekipleri operasyonun yapıldığı adreslerde uzun süre arama yaptı. Arama sırasında özel harekât timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan arama sonrasında gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.