İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

5 BİN 741 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 251 bin 37 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 741 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 178 bin 261'e ulaştığı kaydedildi.

164 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 164 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 810'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 816 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 299 bin 486 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 99 kişi azalarak bin 544'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 859 bin 336 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 241 bin 64 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.