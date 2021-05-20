İyi Parti'nin mağdur diye sahip çıktığı kişi suç makinesi çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devam eden büyük alt yapı yatırımları kapsamında cadde ve sokaklardan geçen 326 kilometrelik su şebekesi hattı 80 yılın ardından 50 Milyon TL yatırım ile yenilenmeye başladı. Çalıştığı taksi durağının önünün kazılmasından dolayı toz içinde kaldıklarını belirten taksici Engin Duru, yapılan çalışmaları provoke etmek için Belediyeye sürekli taciz telefonları açtı. Niyeti olay çıkarmak olan ve istediği sert karşılığı alamayınca çareyi sosyal medyada arayan Duru, bu kez kendi hesaplarından tehdit, hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yapmaya başladı.

BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYEYE DAVET ETTİ

Yapılan tahrik edici ve rahatsızlık veren paylaşımlar sonrası kendisi ile görüşmek için Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici tarafından belediyeye davet edilen Engin Duru'nun, görüşmeye gitmeden önce alkol aldığı öğrenildi. Görüşmenin ilk anından itibaren ağıza alınmayacak hakaretler ve küfürlerle savuran Duru, Başkan Yardımcısı ve odadaki belediye çalışanlarını çileden çıkarttı.

PLANINI DEVREYE SOKTU

Beklediği karşılığı bir türlü alamayan Engin Duru, planını devreye sokup saldırıya geçti. Alkolün de etkisiyle defalarca yere düşen ve sakinleştirilmeye çalışan taksici arbede sırasında başını masaya çarparak hafif yara aldı. İsteği fırsatı yakalayan Engin Duru bunun üzerine darp raporu alarak provokasyona başladı.

SUÇ KAYDI KABARIK TAKSİCİYE İYİ PARTİ SAHİP ÇIKTI

Taksici Engin Duru'nun fuhşa aracılık etmek gibi bir çok suçtan 30'a yakın sabıka kaydının olduğu öğrenilirken, İYİ Parti Bursa Teşkilatları ise provokatör taksiciye kol kanat gerdi. Belediyeyi ve çalışanlarını mafya olarak nitelendiren Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, konuyu basına taşıyarak, çok sayıda suç kaydı bulunan Engin Duru'yu mağdur gösterip adliye önünde açıklamalar yaptı.

CUMHURBAŞKANINA DEFALARCA HAKARET ETTİ

Taksici Engin Duru'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Emine Erdoğan ve çok sayıda AK Partili isme defalarca ağır hakaretler içeren paylaşımlar yapması dikkat çekti.