Kadınlara ‘Güvenli bölge’ projesi hazırlandı

Son yıllarda artan kadın cinayetleri ile kadına yönelik şiddet vakalarını önleyici hizmetlere destek amaçlı ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş imzalı hazırlanan projenin, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Akademisyeni Türkan Aydoğan ile Öğretim Görevlisi Emre Aydoğan ve Ahde Vefa Platformu iş birliği ile ülkedeki tüm kadınlara armağan edildiği bilgisi verildi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Uzman Akademisyen Türkan Aydoğan ile Öğretim Görevlisi Emre Aydoğan, 'Proje henüz taslak aşamasında bize geldi. Sürdürülebilirlik bağlamındaki geliştirilmesine Üniversitemizin önemli destekleri oldu. Böyle bir projede olmak ve sahiplenen konumunu taşımak çok gurur verici. Kadınlarımız için ne yapılsa hakları asla ödenmez. Cumhurbaşkanlığı himayelerine (BAP) destek başvurusu ile diğer ilgili tüm Bakanlıklara iletilmesi ve projenin hayata geçme hususunda da Üniversite yönetimi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz' vurgusunda bulundular.

Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, "Sponsorluğunu büyük bir onurla üstlendiğimiz bu anlamlı projenin içerik ve hazırlık aşamasında destek veren ve tüm çalışmalarda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen danışmanımız Taner Akkuş başta olmak üzere, Esenyurt Üniversitesi Yetkilileri Türkan Aydoğan ile Emre Aydoğan ve platformumuzun gönüllü üyeleri ile tüm meslek uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Gayretlerimizin karşılığı olan tüm haklarımızı 'HELAL' ederek, tüm kadınlarımıza bu projemizi armağan ediyoruz. Kadın gülerse eğer, Dünya da güler.'' dedi.

Projenin mimarı, İletişim Uzmanı Taner Akkuş: 'Milletçe zor süreçten geçtiğimiz şu günlerde ve Pandemi tedbirleri ile evde kalan vatandaşlarımızın içinde en zorlu süreci yaşayanlar kadınlarımız oldu şüphesiz!.. Üstüne üstlük birde şiddete uğramaları ve çeşitli eylemler üzerinden mağduriyet yaşamaları da milletimizi derinden üzdü. Toplumsal olarak kanayan bu yarayı iyileştirme gayesiyle yola çıkarak, yaklaşık yedi aylık yoğun bir çalışma neticesinde anlamlı bu projeye imza attık. Bu minvalde hazırladığımız bu projemizi yüce Devletimizin kıymetli birimleri başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm kadınlara armağan etmenin de gururunu yaşıyoruz. Projenin hayata geçmesi durumunda da elimizden gelen tüm desteği vermeye de her zaman hazırız." diyerek sözlerini tamamladı