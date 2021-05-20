Karikatür okulu öğrencilerinden iki farklı Mescid-i Aksa çizimi!

İKİ FARKLI MESCİD-İ AKSA ÇİZİMİ

17 yaşındaki Melike Sümeyye Aysal'ın Mescid-i Aksa çizimi için Köken sosyal medya hesabından bir de soru sordu. Köken, "17 yaşındaki Melike kardeşimizin Mescid-i Aksa eserinin adı ne olmalı sizce?" dedi. Aysal'ın çiziminde Mescid-i Aksa ve dünya tasviri bulunuyor.

Başkan Köken, belediyenin karikatür okulu öğrencisi olan Suriyeli Rama Aldakkak'ın Mescid-i Aksa çizimini de sosyal medyadan paylaştı.

Köken bu paylaşımıyla birlikte "Karikatür Okulumuz öğrencisi Rama Aldakkak'ın Mescid-i Aksa çizimi! Suriyeli Rama'nın ağabeyi 2014'te şehit oluyor ve o günden beri hep mezar çiziyor..." ifadelerine yer verdi. Rama Aldakka'nın çiziminde ise dört kişi Mescid-i Aksa'yı kucağına taşıyor.