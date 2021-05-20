Karikatür okulu öğrencilerinden iki farklı Mescid-i Aksa çizimi!

Eyüpsultan Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri Filistinliler'e İsrail tarafından uygulanan terör saldırılarına dikkat çekmek ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yapmak için çizimler yapmaya devam ediyor.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de belediyenin karikatür okulunda eğitim alan çizer öğrencilerinin Filistin'in Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa hakkındaki çizimlerini sosyal medyadan paylaştı.
Başkan Deniz Köken'in çizimleri paylaşması sonrasında Eyüpsultan Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri Rama Aldakkak ve Melike Sümeyye Aysal'ın Mescid-i Aksa çizimleri sosyal medyada ilgi gördü.
İKİ FARKLI MESCİD-İ AKSA ÇİZİMİ
17 yaşındaki Melike Sümeyye Aysal'ın Mescid-i Aksa çizimi için Köken sosyal medya hesabından bir de soru sordu. Köken, "17 yaşındaki Melike kardeşimizin Mescid-i Aksa eserinin adı ne olmalı sizce?" dedi. Aysal'ın çiziminde Mescid-i Aksa ve dünya tasviri bulunuyor.
Başkan Köken, belediyenin karikatür okulu öğrencisi olan Suriyeli Rama Aldakkak'ın Mescid-i Aksa çizimini de sosyal medyadan paylaştı.
Köken bu paylaşımıyla birlikte "Karikatür Okulumuz öğrencisi Rama Aldakkak'ın Mescid-i Aksa çizimi! Suriyeli Rama'nın ağabeyi 2014'te şehit oluyor ve o günden beri hep mezar çiziyor..." ifadelerine yer verdi. Rama Aldakka'nın çiziminde ise dört kişi Mescid-i Aksa'yı kucağına taşıyor.