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Giriş Tarihi: 20.5.2021 22:45

Karikatür okulu öğrencilerinden iki farklı çizimi!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Karikatür okulu öğrencilerinden iki farklı Mescid-i Aksa çizimi!

Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri ’nın önemine vurgu yapmak için çizimler yapıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de belediyenin karikatür okulunda eğitim alan öğrencilerin Filistin’in şehrindeki Mescid-i Aksa hakkındaki çizimlerini sosyal medyadan paylaştı. İşte o iki farklı çizim:

Eyüpsultan Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri Filistinliler'e İsrail tarafından uygulanan terör saldırılarına dikkat çekmek ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yapmak için çizimler yapmaya devam ediyor.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de belediyenin karikatür okulunda eğitim alan çizer öğrencilerinin Filistin'in Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa hakkındaki çizimlerini sosyal medyadan paylaştı.
Başkan Deniz Köken'in çizimleri paylaşması sonrasında Eyüpsultan Belediyesi Karikatür Okulu öğrencileri Rama Aldakkak ve Melike Sümeyye Aysal'ın Mescid-i Aksa çizimleri sosyal medyada ilgi gördü.

İKİ FARKLI MESCİD-İ AKSA ÇİZİMİ
17 yaşındaki Melike Sümeyye Aysal'ın Mescid-i Aksa çizimi için Köken sosyal medya hesabından bir de soru sordu. Köken, "17 yaşındaki Melike kardeşimizin Mescid-i Aksa eserinin adı ne olmalı sizce?" dedi. Aysal'ın çiziminde Mescid-i Aksa ve dünya tasviri bulunuyor.
Başkan Köken, belediyenin karikatür okulu öğrencisi olan Suriyeli Rama Aldakkak'ın Mescid-i Aksa çizimini de sosyal medyadan paylaştı.
Köken bu paylaşımıyla birlikte "Karikatür Okulumuz öğrencisi Rama Aldakkak'ın Mescid-i Aksa çizimi! Suriyeli Rama'nın ağabeyi 2014'te şehit oluyor ve o günden beri hep mezar çiziyor..." ifadelerine yer verdi. Rama Aldakka'nın çiziminde ise dört kişi Mescid-i Aksa'yı kucağına taşıyor.

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Karikatür okulu öğrencilerinden iki farklı Mescid-i Aksa çizimi!
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