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Giriş Tarihi: 20.5.2021 10:23

Kaymakam sezon öncesi limanı inceledi

MEHMET AL
Kaymakam sezon öncesi limanı inceledi

Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sezon öncesi limanda incelemelerde bulunarak sorunları yerinde değerlendirmede bulundu.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, sezon öncesi limanda incelemelerde bulunarak sorunları yerinde değerlendirmede bulundu.

Alanya Kaymakam Fatih Ürkmezer'e incelemelerde Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar ile liman başkanlığında görevli bir su ürünleri mühendisi eşlik etti.

Yaptıkları inceleme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, şu ifadeleri kullandı:

"Liman Başkanımız, İlçe Tarım Müdürümüz ve su ürünleri mühendisimiz ile birlikte liman, iskele ve balıkçı barınağı bölgesinde incelemelerde bulunduk. Kentimiz için önemli yaz sezonuna girerken liman bölgesine ilişkin sorunları yerinde değerlendirdik."

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Kaymakam sezon öncesi limanı inceledi
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