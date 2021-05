Kuzey Marmara otoyolunun son etabı hizmete giriyor

İstanbul'a alternatif güzergah sağlayan ve TEM'e nefes aldıracak olan Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminin açılışı öncesinde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ülkemiz ve milletimiz adına iftiharla ifade etmek istiyorum ki; Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde kurduğu hakimiyetin en önemli bileşenlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolumuz tüm çağdaş projelerimiz gibi milletimize armağan olsun. Zira bizim insanımız her şeyin en güzeline, en niteliklisine, en konforlusuna layıktır. Gelişmiş ekonomiler arasına katılmak üzere yaptığımız bu büyük maratonda, her yol, her köprü, her tünel bizi ipi göğüslemeye biraz daha yaklaştırmaktadır.



Marmara Bölgesi'nin kuzey hattından geçen ve Avrupa ile Asya arasında akıcı bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolumuz da işte böyle bir projedir. Dünyanın en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden olan İstanbul ve çevresinin trafik yükünü üstlenen ve ulaşıma yeni bir soluk getiren Kuzey Marmara Otoyolu, Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması açısından da çok önemlidir. Ulusal ve bölgesel boyutta stratejik ve öngörülü bir planlamayla oluşturduğumuz ulaştırma ekosistemimiz, her geçen gün küresel lojistik ağlar üzerinde iddiasını büyüten ülkemizin, bütünsel kalkınmasına hizmet edecektir. Nitekim, dünyanın üretim ve tüketim kapasiteleri ile büyüyen coğrafyalarının kalbinde yer alan Türkiye, Avrupa'dan Çin'e uzanan Orta Koridor'un en önemli köprüsü haline gelmiştir.



İSTANBULUN EN UZUN TÜNELLERİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ İLE DONATILDI



Adil Karaismailoğlu, "Marmara bölgesinin en önemli ulaşım projelerinden biri olarak yapılan Kuzey Marmara Otoyolu projesinin son etabı da hizmete giriyor. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak Hasdal-Habipler arasındaki kısmın hizmete girmesiyle, TEM otoyolu trafiği rahatlayacak. Toplam 400 km uzunluğundaki otoyol projesinin son etabı için 5 milyar 200 milyon lira harcandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesim, Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı'ndaki çalışmalar tamamlandı. 10 kilometre ve çift tüp kesintisiz olarak, 4 bin 4 metre ile İstanbul'un en uzun tüneli olma özelliğine sahip olan tüneller akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Açılışa hazır olan ve dünyanın en geniş tünelleri arasında yer alan Sultangazi-Cebeci tünelinin çalışmaları tamamlandı. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti 8 milyar dolar, 7'nci kesimin maliyeti ise 5 milyar 200 milyon TL mal oldu"dedi.



Adil Karaismailoğlu, " Her ulaştırma projemizi bu özellikleriyle birer "çevre dostu proje" olarak görüyor ve tasarım aşamasından işletme süreçlerine kadar çevre dostu bir anlayışla hareket ediyoruz." Dedi.