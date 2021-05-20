Muş’taki eyleme bir anne daha katıldı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu Teker ve Özcan ailelerinin, HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü eyleme 2015 yılında kızları dağa kaçırılan Yenilmez ailesi de katıldı. Ellerinden düşürmedikleri Türk bayraklarıyla HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı. Oturma eylemine yeni katılan anne Süheyla Yenilmez, "Çocuğumun geleceğini, gözyaşı hakkını istiyorum. Bana bir fotoğrafı, bir telefonu çok gördüler. 6 yıldır ağlıyorum. Evimde duramıyorum. Sağ ya da ölü çocuğumu istiyorum.Çocuğumu 2015 yılında Bitlis'te üniversite ikinci sınıf öğrencisiyken kandırıp kaçırdılar. Ne kadar HDP'ye gittiysem boş gönderdiler, kapılarından kovdular. Para, mal ve mülk istemiyorum, evladımı istiyorum" dedi. Anne Şahinaz Özcan da "Çocuğum gelene kadar eylem yapacağım" dedi. Anne Gülbahar Teker ise HDP ve PKK'dan korkmadığını kaydetti. Diyarbakır anneleri ise dün eylemlerinin 625'inci günündeydi. Annelerden Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi. Öte yandan Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide Töremiş ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck, Maide Töremiş ile görüştü.