Pençe Harekâtı’nda 3 terörist öldürüldü

KUZEY Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonunda teröristlere bir darbe daha indirildi. İHA tarafından yapılan keşif ve gözetleme sonucu, bir PKK'lı teröristin Avaşin-Basyan alanında kurulan askeri üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçaklarınca yapılan nokta harekâtında, saldırı hazırlığı yapan 3 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam ederken, öldürülen terörist sayısı 116'ya yükseldi.