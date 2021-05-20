PKK'nın Diyarbakır'daki hain saldırıda dikkat çeken Kanada detayı!





PKK'nın son olarak önceki gece Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na iki maket uçakla saldırı girişimi, daha önceki girişimlerinde olduğu gibi birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirlerle etkisiz hale getirildi. Özellikle Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava harekatlarının ana üssü konumundaki Diyarbakır'daki üste herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmezken, tedbirler en üst seviye çıkarıldı.