PÖH Timleri dualarla Fırat Kalkanı bölgesine uğurlandı

Erzincan'da terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı harekat bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile polislerin aileleri katıldı.
Gerçekleşen uğurlama töreninde yapılan duaların ardından yakınları ile vedalaşan özel harekat polisleri operasyon bölgesine doğru yola çıktılar.