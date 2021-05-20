Şırnak’ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’ başladı

Şırnak'ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' 139 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın birinci gününde sporcular kıyasıya yarıştı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı. Türkiye'nin birçok ilinden 101'i erkek 38'i kadın toplam 139 sporcu katılıyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı 2'si açık 4 tenis kortunda yarışan sporcular finale kalmak için ter döküyor. Turnuvanın 3'üncü gün programına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katılması beklenirken, Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi 'SOLOTÜRK' etkinlik kapsamında Şırnak semalarında gösteri yapacak. Şırnak Tenis Kulübü Başkanı Selma Özçınar; "Bugün burada Şırnak olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 139 sporcumuz turnuvaya başvuru yaptı. Şuanda müsabakalarımız gerçekleştiriliyor. Çok güzel bir atmosfer var. Başta gençlik Spor Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz, Üniversitemiz ve diğer kamu kuruluşlarına teşekkür ediyoruz destekleri için. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz. Bundan sonra Şırnak artık terörle değil sporla ve çok güzel organizasyonlarla anılacaktır" dedi.

Adıyaman'dan katılan sporcu Ecem Eren; "7-8 yaşından beri tenis oynuyorum. Yılda 10-12 turnuvaya gidiyorum. Bu turnuva çok güzel. Kortları çok beğendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlerde tenisi profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum. İleride kendimi baya iyi yerlerde görüyorum" dedi.



Şanlıurfa'dan katılan 15 yaşındaki Gülnaz koç; "tenis çok güzel. Buradaki organizasyon çok güzel. Önceden katıldığım turnuvalarda başarım vardı. Diyarbakır'da Türkiye şampiyonluğum var. Burada da birinci olmak istiyorum" dedi.

Hakkâri'den katılan Abdurrahman Şahin ise; "Hakkâri Tenis Spor Kulübü Sporcusuyum. Hakkâri'den 21 sporcu ile katılıyoruz. Kortları çok beğendik. Çok güzel tesisler yapılmış. Çok güzel bir tenis ortamı var. Ortam gayet güzel. Sıcak bir ortamımız var. Buradan tüm kupaları alıp dönmek istiyoruz Hakkâri'ye. Hakkâri olarak çok fazla turnuvaya katılma imkânımız olmadığı için bu turnuvalar bizim için oldukça önemli" dedi. Şırnak Tenis Spor Kulübü Hâkim Kızılcan; "böyle bir organizasyonun Şırnak'ta ilk defa olması için çok mutluyuz. Çok güzel ve değişik bir ortam" dedi.