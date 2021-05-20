Şişli'de özel hareket destekli denetim yapıldı

İstanbul Şişli'de özel hareket polislerinin de destek verdiği asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş denetiminde bir ruhsatsız silah ele geçirilirken , Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İlçe Güvenlik, Asayiş, Yunus ve devriye ekipleri de katıldı.

Okmeydanı'nın bütün sokaklarında ring, yaya devriye denetimi ve dört noktada kurulan sabit nokta uygulaması kapsamında ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri sağlarken, vatandaşların da GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında bir ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Uygulamaların sık sık devam edeceği suçla mücadelenin devam edeceği kaydedildi.