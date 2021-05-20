Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sivas Belediyesi ve Türk Ocakları Sivas Şubesi arasında çok yönlü eğitim faaliyetleri, sosyal, kültürel ve sportif projelerde ortak çalışma iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nevzat Öztürk katıldı.

SİVAS BELEDİYESİ İLE ÖRNEK PROJELER YAPACAĞIZ

Yapılan iş birliği protokolü yle Sivas belediyesi ile birlikte örnek projeleri hayata geçireceklerini belirten Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan; "Bu katkı bizi mali açıdan rahatlattığı gibi kültürel ve bilimsel faaliyetlerin hız kazanmasına da büyük katkı sunmuş olacak. Bundan sonra Türk Ocakları ve Sivas Belediyesi birlikte çok ciddi ortak kültürel sosyal ve sportif faaliyetlere imza atarak genç nesillerimize örnek projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumda ortak paydamız vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gençlerimiz. Başkanımız Hilmi Bilgin bu anlamda ortak paydamız memleket ve gelecek nesiller olunca her zaman taşın altına elini koymaktan geri durmuyor" diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ SİVAS

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise gençliğin milli ve manevi değerlere haiz duygularla yetiştirilmesi noktasında çaba sarf ettiklerini belirterek; " Türk Ocakları Sivas Şubesi ile ortak hedef ve ortak amaç doğrultusunda "Güçlü Türkiye, Güçlü Sivas" anlayışıyla iş birliği protokolü imzaladık. Çalışmalarımızı sahaya yayarak sivil toplum kuruluşlarımızı destekleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte özelde Sivas gençliği genelde de Sivas'ta yaşayan hemşehrilerimiz için kültürümüzü milli ve manevi değerlerimizi pekiştirecek çalışmalara hep birlikte imza atacağız. İnşallah bundan sonrada biz belli yüklerinizi alarak faydalı olabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.