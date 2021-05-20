Son dakika: BioNTech aşısı mutasyonlara karşı etkili mi? Prof. Dr. Uğur Şahin yanıt verdi

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı BioNTech aşısını geliştirerek adından sıkça bahsettiren Prof. Dr. Uğur Şahin'e verdi. Toplantıya çevrimiçi katılan Prof. Dr. Uğur Şahin, "BioNTech aşısı mutasyonlara karşı etkili mi?" sorusuna, "30'dan fazla varyanta karşı etkili" yanıtını verdi.
"EN ÇOK MUTASYONLARA KARŞI ETKİ GÖSTERİYOR"
İşte Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.
"İLK DOZDA YÜKSEK ANTİKOR OLUŞUYOR"
Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.
Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.
Mutasyonlarla ilgili bir sorun görmüyoruz. Ama mühim olan vatandaşları en çabuk zamanında aşı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin müjdeleri peş peşe verdiler: 120 milyon doz aşı geliyor