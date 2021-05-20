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Giriş Tarihi: 20.5.2021 07:32 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:33

Son dakika | Bu aşıları yaptırana Avrupa kapıları açık

AA
Son dakika | Bu aşıları yaptırana Avrupa kapıları açık

Son dakika... önümüzdeki ay bu uygulamaya geçmeyi planlıyor. AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson’ın aşılarını onayladı. Çin’in Sinovac ve ’nın Sputnik V aşıları şimdilik kapsam dışı

Son dakika... Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19'a karşı aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı. Üye ülkeler vardığı anlaşmayla AB'nin onayladığı aşıların iki dozunu birden olan kişiler AB ülkelerine seyahat edebilecek. AB hazirandan itibaren bu uygulamaya geçmeyi planlıyor.

AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşılarının ise ön değerlendirmesini yapıyor.

AB ayrıca salgın durumuna bakarak bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını da kaldırma kararı aldı.

AB'nin şu anda seyahat kısıtlaması uygulamadığı ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu. Bu listeye yakında İngiltere'nin de eklenmesi bekleniyor.

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Son dakika | Bu aşıları yaptırana Avrupa kapıları açık
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