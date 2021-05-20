Son dakika... Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19'a karşı aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı. Üye ülkeler vardığı anlaşmayla AB'nin onayladığı aşıların iki dozunu birden olan kişiler AB ülkelerine seyahat edebilecek. AB hazirandan itibaren bu uygulamaya geçmeyi planlıyor.